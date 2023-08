A Cerveteri Corrado Tedeschi con “L’Uomo che amava le Donne”, ingresso gratuito • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 5 agosto alle ore 21:30

Conduttore Tv e attore. Al suo attivo, tantissimi programmi di intrattenimento e informazione, sceneggiati televisivi e tanto, tanto teatro.

Sabato 5 agosto alle ore 21:30 a Cerveteri, all’interno della cornice del Parco della Legnara arriva Corrado Tedeschi, con lo spettacolo ad ingresso gratuito “L’Uomo che amava le Donne”, una rivisitazione portata in scena con passione e profonda ironia del capolavoro di Truffaut “L’homme qui aimait les femmes”, la storia di un ingegnere esperto di meccanica che dedica la sua vita all’amore infinito che prova verso le donne, una forma di riscatto per il mancato affetto ricevuto da sua madre.

“Prosegue con lo spettacolo di Corrado Tedeschi la stagione culturale estiva di Cerveteri – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali – un personaggio estremamente popolare, che porterà in scena uno spettacolo di qualità che saprà abbracciare un pubblico davvero vasto. Il suo è solamente il primo di una serie di spettacoli teatrali importanti che ospiteremo nei prossimi giorni, tra cui quello di Sebastiano Somma, che omaggerà le figure di Lucio Battisti e Lucio Dalla, Maurizio Casagrande e Primo Reggiani, con quest’ultimo che racconterà le ultime ore di vita del pittore Caravaggio”.

Tedeschi, in scena come Bertrande nel film di Truffaut, scopre che la donna ama in un modo molto più universale rispetto all’uomo e che, di conseguenza, non è difficile innamorarsi di una donna, è difficile amarla. Entrambi, dunque, non appartengono alla categoria dei Don Giovanni né a quella dei Casanova, non respirano il piacere della conquista fine a se stessa o la seduzione finalizzata al solo raggiungimento del piacere carnale, in loro si respira il desiderio di amare l’amore in ogni sua forma, con la leggerezza e l’ingenuità di un bambino.