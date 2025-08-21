Allumiere, Chiarastella Campanelli tra le finaliste del premio "Femminile, Plurale" • Terzo Binario News

La finale si svolgerà il 29 agosto alle 21, al Parco Risanamento
C’è grande attesa, ad Allumiere, per la finalissima del premio letterario “Femminile, Plurale”, che si svolgerà il 29 agosto alle 21 al Parco Risanamento.
Intanto l’omonima associazione, presieduta da Brunella Franceschini, nel corso dell’aperitivo letterario ha annunciato ai lettori e alle lettrici la terna finalista.
Uno dei libri più apprezzati dalla giuria popolare e dalle esperte (composta da Martina Testa, Veronica Ricotta, Laura FarandaedElisabetta Appetecchi), è stato quello di 𝑪𝒉𝒊𝒂𝒓𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒍𝒊: “𝑻𝒊𝒏𝒂 𝑨𝒏𝒔𝒆𝒍𝒎𝒊 – 𝑳𝒂 𝒓𝒂𝒈𝒂𝒛𝒛a 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂” (𝑮𝒓𝒂𝒑𝒉𝒐𝒇𝒆𝒆𝒍)
.
𝑪𝒉𝒊𝒂𝒓𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒍𝒊, romana, è laureata in Scienze politiche. Ha conseguito un baccalaureato in lingua araba e islamistica. Dal 2008 è direttrice editoriale della casa editrice il Sirente, per cui ha curato due collane dedicate alla letteratura araba e migrante traducendo alcuni volumi. Nel 2021 ha pubblicato un romanzo per bambini “Il mistero di Pyrgi. Avventura tra gli Etruschi” (Dalia edizioni).
𝑻𝒊𝒏𝒂 𝑨𝒏𝒔𝒆𝒍𝒎𝒊 – 𝑳𝒂 𝒓𝒂𝒈𝒂𝒛𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂 (Graphofeel, 2023) è nella terzina 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 della VII edizione di 𝑭𝒆𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆, 𝒑𝒍𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆. – 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝑳𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑨𝒍𝒍𝒖��𝒊𝒆𝒓𝒆.
“𝐿𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎, 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑢𝑛 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑧𝑜, 𝑑𝑖 𝑇𝑖𝑛𝑎 𝐴𝑛𝑠𝑒𝑙𝑚𝑖, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎. 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎, 𝑠𝑐ℎ𝑖��𝑡𝑡𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑠𝑎, 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑟𝑜̀ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐴𝑙𝑑𝑜 𝑀𝑜𝑟𝑜. 𝐶𝑎𝑡𝑡𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑡𝑎, 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜̀ 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑜, 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑜̀ 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑎𝑝𝑒𝑣𝑜𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜̀ 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛�� 𝑑’𝐼𝑛𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑃2 , 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑎 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜̀ 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑙’𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑠𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎. 𝐷𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖, 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖��𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎, 𝑖𝑙 𝑐𝑢𝑖 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑’𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑒̀ 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑝𝑟𝑖𝑟𝑒.”