Allumiere, "La Notte del Cencio" fa il pieno di consensi • Terzo Binario News

Entusiasta la presidente dell’Associazione “Eureka” Silvia Sestili

Riceviamo e pubblichiamo:

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la straordinaria riuscita della Notte del Cencio, un evento che ha saputo unire emozione, tradizione e partecipazione collettiva.

Un grazie speciale va ai ragazzi dell’Associazione Eureka, che con passione, professionalità e impegno hanno curato la regia dell’intera serata, contribuendo in modo determinante alla qualità e alla magia dello spettacolo.

Ringrazio il Sindaco per il sostegno e la presenza, le Contrade per la loro entusiasta partecipazione e disponibilità, vera anima dell’evento, e i tecnici del suono e delle luci Daniel Zaratti e Massimo Leoni che hanno saputo valorizzare ogni momento con grande competenza.

Un ringraziamento particolare va a Fabrizio Antonacci che riesce sempre,con il supporto di Luigi Sestili,a dar forma in modo impeccabile alle nostre richieste.

Ringraziamo inoltre gli speacker della serata Alessandro Sestili, Mattia Calefati e Martina Paolini,che hanno accompagnato in modo impeccabile e coinvolgente ogni momento della manifestazione.

Per il contributo coreografico il nostro ringraziamento va ad Aurora Morra e ai suoi collaboratori Diego Grimaldi e Ametè Pierozzi che hanno illuminato con i loro giochi di fuoco questa notte magica, e al gruppo Tamburini di Torrita di Siena che hanno fatto battere i cuori dei contradaioli al ritmo coinvolgente dei loro tamburi.

Un doveroso grazie anche alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile per il prezioso lavoro svolto a garanzia della sicurezza e del buon andamento della manifestazione.

Infine, un grazie di cuore alle attività commerciali che hanno aderito con generosità e convinzione alla sottoscrizione volontaria a premi, dimostrando ancora una volta quanto il tessuto economico locale sia parte integrante e attiva della nostra comunità.

La riuscita di questa serata è il frutto di un grande lavoro di squadra. A tutti voi, la mia più sincera gratitudine”.

Silvia Sestili