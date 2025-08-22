Presentato in Fondazione il 59esimo Palio delle Contrade di Allumiere • Terzo Binario News

Senso di appartenenza e apertura all’esterno senza mai rinunciare a origini e tradizione. Domenica si corre la 59esima Palio delle Contrade e ad Allumiere la tensione si comincia a far sentire.

Presentato il Cencio 2025, quest’anno dipinto dall’artista Danila Pietrini con una bella kermesse alla chiesa di Santissima Maria Assunta, nelle sei sezioni in cui è diviso il paese (ovvero La Bianca, Burò, Ghetto, Nona, Sant’Antonio e Polveriera), ci si prepara non solo la gara dei somari, e già di per sé, si tratta di un aspetto al quanto impegnativo, ma anche del corteo storico e della sbandierata ovvero elementi imprescindibili del rituale che si consuma in piazza della Repubblica e che domenica 24 agosto culmina con la carriera.

Ieri nella sede della Fondazione Cariciv la presentazione con il primo cittadino allumierasco Luigi Landi, la presidente della Pro Loco Maria Pinardi e i presidenti dell’ente Gaetano Starace e Gabriella Sarracco.

«Nel ringraziare i padroni di casa Gaetano e Gabriella per l’ospitalità – dice il sindaco Landi – ricordo che quello di domenica è l’evento più importante per Allumiere. E l’attesa è accresciuta perché è diventato un evento comprensoriale. Al centro di tutto restano le contrade con Comune e Pro Loco che coordinano la corsa ma anche le sei settimane di sagre. Sono stato alla Bianca qualche sera fa ed era stracolmo di gente, segno che l’eco è arrivata fino a Civitavecchia e Tolfa e questa capacità attrattiva verso l’esterno fa bene sperare». Poi il dietro le quinte: «Ci sono gli stallieri che accudiscono gli asini tutti i giorni facendoli crescere bene affinché arrivino in piazza i migliori. Quindi i giovani e gente esterna che insieme a veterinari di livello curano gli equini. È importante una partecipazione allargata come avviene a Siena affinché si conosca il Palio dall’interno con i retroscena della contrada». Secondo Landi il Palio è cresciuto anche all’interno perché «prima Provaccia e Minipalio sono diventati ambiti come non lo son mai stati». Festa anche per il 25esimo anno del gemellaggio con il comune bavarese di Eglifing sarà presente il sindaco tedesco oggi all’Aula Nobile del comune allumierasco.

Felice anche la Pro Loco come traspare dalle parole di Maria Pinardi: «Oggi c’è anche la messa di benedizione della giubba dei fantini alle 17.30 ma soprattutto sabato prima della Provaccia torneranno i tamburini del Comune. Sono circa 30 ragazzi, otto dei quali domenica saranno in Piazza seguiti dalla maestra Giulia Vela degli Amici della Musica. Prevista poi la sfilata degli sbandieratori. La volontà è di rendere l’evento sempre più giovane. Le giurie sono pronte e saranno presentate domenica a mezzogiorno, oltre alla benedizione degli asini e la punzonatura, la lettura del regolamento e il controllo del materiale e dei fantini al fine di garantire rispetto delle regole e massima trasparenza».

L’interesse è tanto, vista la fame di biglietti per i posti privilegiati sulle tribune. Anche i servizi di ospitalità del paese sono al completo.

Intanto si attende di sapere se Federica Regnani e il marito, il fantino Giuseppe Zedde, fresco vincitore a Siena con il Valdimontone, saranno in collina domenica.

Per Sarracco «il Palio era un era piccolo palio ora diventato enorme che coinvolge i giovani». «Teniamo molto agli aspetti culturali e alle tradizioni» ha aggiunto Starace. Da via Garibaldi alle 17 la partenza del corteo storico.