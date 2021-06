Allarme bomba a Prati: artificieri sul posto - Terzo Binario News

Allarme bomba a Prati. La segnalazione è giunte alle forze dell’ordine mercoledì 16 giugno in via Tito Speri poco dopo le 17,30: un pacco sospetto, in un’auto, da cui fuoriuscivano fili.

La zona è stata subito messa in sicurezza, sul posto gli artificieri della Polizia e i Vigili del fuoco. Dalle prime informazioni raccolte, è stato rinvenuto di un ordigno artigianale non esploso. Sulla vicenda sono in corso le indagini.

c.b.