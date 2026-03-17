Atleti della Lni Civitavecchia premiati al Traiano • Terzo Binario News

“Nel pomeriggio dell’11 marzo, nella splendida cornice del Teatro Traiano di Civitavecchia, i giovani atleti della locale sezione della Lega Navale — Maria Ludovica, Elisa, Vittoria, Filippo e Davide — accompagnati dalla giovane allenatrice Claudia e da Pino, un appassionato Consigliere della Lega Navale di Civitavecchia che dallo scorso anno si occupa dello sviluppo dell’attività sportiva in collaborazione con il Direttore Sportivo e gli altri componenti del Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente Dario Iacoponi, sono stati tra i protagonisti della ormai tradizionale celebrazione delle eccellenze sportive civitavecchiesi.

In una sala gremita di atleti di ogni età, selezionati per i loro successi nelle diverse discipline (gli invitati hanno conseguito almeno un terzo posto in competizioni regionali, nazionali o internazionali), si è registrata una straordinaria partecipazione della cittadinanza al punto che, nonostante la perfetta organizzazione, si è reso necessario ritardare l’inizio dell’evento per disciplinare l’accesso dei numerosi spettatori.

Va sicuramente elogiato il grande lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, dal Sindaco Marco Piendibene e, soprattutto, dal delegato allo sport Patrizio Pacifico che, credendo fortemente nella realizzazione dell’evento, ha dimostrato l’attenzione delle istituzioni locali nei confronti del mondo dello sport e dei giovani.

L’elogio e la valorizzazione dello spirito di sacrificio e del costante impegno nel migliorare le proprie performance, attraverso la realizzazione di manifestazioni come questa, donano agli addetti ai lavori, agli atleti e ai genitori la consapevolezza che le istituzioni sono e saranno al loro fianco nel difficile ma entusiasmante percorso che vedrà i giovani atleti diventare donne, uomini e cittadini.

Veniamo ora alla cronaca sportiva. Di seguito i nostri giovani premiati per i risultati conseguiti nel 2025:

Maria Ludovica Graziano • 1° posto nel Campionato Italiano di windsurf Techno 293, categoria CH3 (singolo) • 1° posto in Coppa Italia di windsurf Techno 293, categoria CH3

Elisa D’Andrea • Campionessa europea Windsurfer Junior

Vittoria Marconi • 1ª posizione in Coppa Italia IQFOIL Youth • 2ª posizione nel Campionato Italiano IQFOIL Youth

Filippo Iengo • 1° posto in Coppa Italia windsurf Techno 293

Davide Mecucci • 3° posto in Coppa Italia IQFOIL Junior

Buon vento a tutti: che il prossimo anno sia ancora più ricco di risultati e soddisfazioni”.

Lni Civitavecchia