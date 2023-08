Alla Panchina letteraria di Tolfa oggi doppia presentazione con la scrittrice Laura Lattanzi • Terzo Binario News

Appuntamento oggi pomeriggio a Tolfa per la presentazione di due libri a firma di Laura Lattanzi, scrittrice di Manziana.

Alle 16,30, nell’abito della Festa della Musica in corso questo weekend nel paese collinare, l’angolo del giardino della Villa comunale che ospita la panchina letteraria ospita la Lattanzi che racconterà le sue due opere “Haria” e “Per mai”.

Ecco come li introduce l’autrice stessa: “Sono due romanzi, prima e seconda parte di una storia d’amore che fa da filo conduttore. Il protagonista è uno scrittore e scrive racconti inverosimili dove l’amore vince. L’amore supera i confini dello spazio e del tempo, vince la morte e il dolore. Nel primo “Haria” i protagonisti dei racconti sono bambini e ragazzi che per il loro candore sembra siano gli aventi più diritto al miracolo dell’amore. Nel secondo “Per Mai” i protagonisti sono gli adulti e anche chi ha sbagliato e porta sulle spalle errori pesanti da perdonarsi e anch’essi, almeno una volta nella vita, hanno diritto al Miracolo dell’amore. I romanzi contengono un CD che ne accompagna la lettura. Il compositore si è ispirato al testo. Il primo CD si intitola “Almost Winter” e il secondo “Miracolo”. Dicono che è facile immedesimarsi in queste storie perché ciascuno di noi ci si riconosce in questo sentirsi sfiorare da quella realtà parallela, inspiegabile, da quel sapore lontano di amore che ci accarezza…”.

La scrittrice, infine, ricorda che il ricavato delle vendite va all’A.I.S.M ma nei libri, specifica, “non si parla di malattia ma di Speranza. Sono essenzialmente un inno alla Vita!”.

Laura Lattanzi è stata insegnante della scuola d’Infanzia e poi Primaria. Laureata in Lettere, ama la filosofia, la scrittura, la lettura, la musica e il canto. È corista nel coro “La Settima Nota” di Manziana e vive con passione ogni istante della propria vita. Ha una splendida famiglia, cari amici, mille sogni, che la Sclerosi Multipla non potrà mai ferire.