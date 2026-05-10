Alimenti scaduti e droga, Polizia in azione all'Aurelio • Terzo Binario News

Due arresti, sanzioni amministrative e violazioni al Codice della strada delineano il bilancio del dispositivo straordinario di controllo del territorio dispiegato dalla Polizia di Stato nel quartiere Aurelio.

Sono scesi in campo oltre 30 uomini della Polizia di Stato e del XIII Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, che, affidati alla regia operativa del XIII Distretto Aurelio, hanno battuto le arterie dell’area compresa tra Via Aurelia, Piazza Giureconsulti, Via Baldo degli Ubaldi, Via Boccea e Circonvallazione Cornelia.

L’intervento è stato costruito intorno ad un “disegno” dinamico, tra posti di controllo, verifiche amministrative negli esercizi commerciali ed accertamenti on the road.

Sul fronte underground, si è rivelato determinante il contributo dell’unità cinofila. Guidati dal fiuto di Faro, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi involucri di sostanza stupefacente, trovati a portata di mano di tre pusher preposti alla consegna al dettaglio. Per tutti è scattata la segnalazione al competente ufficio prefettizio.

Sul versante amministrativo, le ispezioni hanno interessato quattro attività, tra cui una struttura ricettiva e tre esercizi commerciali. In particolare, il titolare di un negozio di alimentari è stato sanzionato per la detenzione ai fini di vendita di oltre 25 kg di prodotti scaduti, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

Sul fronte on the road, le pattuglie della Polizia Stradale hanno passato al setaccio le principali direttrici della zona, sottoponendo a compiute verifiche 37 veicoli. Complessivamente sono state elevate 4 sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Nel contesto degli hub sociali, maggiormente esposti al fenomeno della malamovida, all’esterno di un esercizio di ristorazione veloce, è stato individuato un giovane di origini extracomunitarie, risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla magistratura bolognese. L’uomo è stato immediatamente associato in carcere, dove dovrà espiare una pena superiore a tre anni per reati connessi al traffico di stupefacenti.

Sempre sul fronte del contrasto allo spaccio, è finita nel mirino degli agenti del XIII Distretto Aurelio una donna, cinquantunenne romana, trovata in possesso di 65 grammi di sostanza stupefacente -tra hashish e marijuana- che nascondeva all’interno della propria abitazione. Anche per lei è scattato l’arresto per il medesimo reato.

Complessivamente, nel corso delle attività, sono state controllate 110 persone. Due di queste, di origine extracomunitaria e prive di documento di identità, sono state accompagnate presso l’Ufficio immigrazione della Questura per gli approfondimenti necessari alla definizione della loro posizione sul territorio nazionale.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.