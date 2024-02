Alimenti mal conservati e scarse condizioni igieniche, Polizia Locale e Asl chiudono una pizzeria • Terzo Binario News

Una condizione igienico -sanitaria allarmante, per sporcizia diffusa e presenza di blatte sui muri, sui pavimenti e sui cibi, quella di una pizzeria in zona Laurentina che, per tale motivo, è stata chiusa dalla Polizia Locale di Roma Capitale, IX Gruppo Eur, al termine delle verifiche eseguite congiuntamente a ispettori della Asl di zona.

Nell’ambito dei controlli portati avanti dalla Polizia Locale per verificare il rispetto delle norme poste a tutela del consumatore, ieri pomeriggio, gli agenti si sono recati nell’esercizio con personale sanitario al seguito, dopo alcuni accertamenti già effettuati in precedenza. Dopo accurati controlli presso il laboratorio e nei locali magazzino, è stata riscontrata una cattiva conservazione degli alimenti, oltreché incrostazioni diffuse e degrado generalizzato, una situazione igienico-sanitaria che ha portato alla sospensione dell’attività.

Oltre al provvedimento di chiusura, fino al ripristino dello stato dei luoghi da parte dell’esercente , sono state elevate sanzioni pari ad un ammontare di circa 6 mila euro, per diverse irregolarità amministrative riscontrate.