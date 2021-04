Alberto Angela a Tarquinia e Vulci con Ulisse su Rai 1 - Terzo Binario News

Un viaggio lungo vent’anni e oltre. Dallo splendore della Roma imperiale alle vicende amorose di Enrico VIII, dal favoloso mondo degli etruschi alle scelte di vita di San Francesco e di Santa Chiara.

Infine, la Terra, i cambiamenti climatici e i processi ambientali che stanno affliggendo il pianeta. Alberto Angela torna su Rai1 con la nuova stagione del programma che da due decadi condivide con i telespettatori il piacere della scoperta. Da mercoledì 21 aprile in prima serata.

Cinque nuove puntate ricche di storia, racconti, emozioni e spunti di riflessione. Da mercoledì 21 aprile su Rai1 torna “Ulisse – Il piacere della scoperta”. Prima puntata dedicata alle “Sette meraviglie della Roma imperiale”, seguita da “Sei regine per Enrico VIII”, “Il favoloso mondo degli Etruschi”, “San Francesco e Santa Chiara” e dalla puntata dedicata alla Terra, che vedrà la partecipazione di Piero Angela.Alberto, dove ci porterà la nuova stagione di “Ulisse”?

In un viaggio che attraversa vari momenti del passato, ma anche varie geografie. E lo fa stando a casa. La prima puntata consente al pubblico di viaggiare, con la mente e con le emozioni, alla scoperta delle sette meraviglie dell’impero romano a Roma. Entreremo anche nel Mausoleo di Augusto, appena riaperto. La seconda puntata ci porterà invece alla corte di Enrico VIII, per analizzare soprattutto il drammatico rapporto del re con le sue sei mogli, raccontando esattamente come sono andate le cose.

La terza puntata ha per lei e per il gruppo di lavoro di “Ulisse” un valore affettivo particolare…Vent’anni fa dedicammo la prima puntata del programma agli etruschi e oggi ci ritorneremo.

È un po’ un ritorno alle origini, è archeologia pura. Saremo nei siti, entreremo in luoghi meravigliosi di questa civiltà, a Tarquinia, a Vulci. Scopriremo l’interno delle tombe, vedremo affreschi, sarà un viaggio nell’archeologia più bella, perché gli etruschi sono un’eccellenza italiana. (Credit Radiocorriere TV)