Tolfa pronta ad accogliere gli studenti delle XVII Olimpiadi della Cultura e Talento • Terzo Binario News

Da giovedì a domenica il paese ospiterà oltre 200 ragazzi impegnati nelle prove delle finali della competizione dedicata agli istituti superiori

di Cristiana Vallarino

Tra pochi giorni Tolfa si trasformerà ancora una volta nella città dei giovani: giovedì 23, infatti, arriveranno nel paese collinare oltre duecento studenti, tutti quelli che fanno parte delle squadre degli istituti superiosi italiani che sono arrivati alla finale delle XVII Olimpiadi della cultura e del talento.

I ragazzi, accompagnati dai propri insegnanti, sono divisi in 33 squadre, provenienti da scuole di molte regioni, da sud a nord: Sicilia, Campania, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia e Val d’Aosta. E si fermeranno fino al 26, giorno della cerimonia conclusiva. I team si sistemeranno nei vari b&b, negli agriturismo del paese e dei dintorni. Quest’anno, come ha informato l’assessore al turismo Alessandro Tagliani, grazie alla collaborazione tra lAmministrazione comunale di Tolfa, attività commerciali del territorio e Oct, ci saranno in bar, pizzerie e ristoranti proposte a prezzi contenuti, dedicati ai partecipanti alla competizione. “Questi menù – dice Tagliani – rappresentano il risultato di un lavoro sinergico che mette al centro il territorio, le sue eccellenze e la capacità di fare rete. Tolfa si conferma una comunità pronta ad accogliere, capace di coniugare partecipazione, organizzazione e visione. Un esempio virtuoso di come istituzioni e realtà locali possano collaborare efficacemente per generare opportunità e promuovere il nostro paese”.

L’organzzazione delle Olimpiadi è tutta a cura di un’ampia, preparatissima, squadra di giovani (molti ex partecipanti delle scorse edizioni delle Oct) che gestiranno tutte le prove, da quelle all’aria aperta, in giro per il paese – che vanno da gare sportive a visite guidate, passando per jam session -, a quelle ospitate al Polo culturale (“Parliamoci di”), dove ci sarà la giuria composta da docenti, presieduta da Natalia Aradis e al teatro Claudio (le prove talento) dove a giudicare le esibizioni saranno esperti in teatro, musica, danza e giornalismo, guidati dal presidente Max Petronilli.

Il team Oct, nel tempo, è variato, man mano che i giovani “maturano”, finiscono gli studi e s’impegnano nel lavoro. L’attuale presidente è Simone Aubry. “In occasione delle imminenti Finali nazionali della XVII edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento – affferma -, desidero ribadire lo spirito più profondo di questa iniziativa, racchiuso nella citazione latina: “Eruditio et sapientia libertatem pariunt”: cultura e sapienza rappresentano le fondamenta della libertà autentica, nella misura in cui consentono la maturazione di un pensiero critico, quel pensiero critico che occorre alle nuove generazioni per assumere coscienza di sé e del contesto storico che ci circonda, e costruire così il futuro della società. Le OCT non sono solo una competizione, ma un laboratorio di crescita, dove il sapere e il saper fare vengono messi alla prova e diventano strumento di emancipazione e responsabilità. Nella splendida cornice di Tolfa, che ancora una volta accoglie con slancio e calore più di 200 studenti da tutta Italia, celebriamo il talento che nasce dalla conoscenza e la libertà che da essa prende forma”.

il calendario della quattro giorni, che si apre alle 16 di giovedì e finisce alle 20,30 di domenica, si trova nella locandina sottostante. Nella foto, il megagruppo dell’edizione 2025.