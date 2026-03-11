Al Salotto Belvedere di Bracciano, musica di qualità e buon cibo per ricordare Battisti e Dalla • Terzo Binario News

Sabato 14 serata spettacolo proposta da Gioia e Domenico. Suonano Giovanni Bocci e Luca Menicucci

Anche ricordare i compleanni di due fra i maggiori cantautori italiani può offrire lo spunto per trascorrere una serata a base di ottimo cibo e musica di qualità. La proposta arriva ancora una volta dalla fantasiosa coppia che gestisce il Salotto Belvedere a Bracciano.

Gioia e Domenico, che si cimentano tra sala e cucina del delizioso e accogliente locale bordo lago, invitano i Salottiani il 14 marzo, sabato. Con Giovanni Bocci, voce e tromba, e Luca Menicucci, chitarra, festeggeranno e ricorderanno il compleanno di Lucio Dalla il 4 Marzo, e Lucio Battisti il 5 Marzo, ripercorrendo le loro grandi “poesie cantate”.

Per l’occasione, oltre al menù alla carta, come sempre c’è la proposta di due menu degustazione dedicati stavolta alle città dei due artisti. La proposta del menu degustazione è di 38€ a persona. Possibilitá di menu alla carta con sconto 10% soci Mujic e Slow Food. (Il menu degustazione chiediamo sia scelto da tutti i commensali del tavolo, che avranno naturalmente la possibilità ognuno di scegliere tra le due proposte di degustazione).

Start live ore 20.30. Posti limitati – Prenotazione obbligatoria !!

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Mujic di Luca Marino, che ci spalleggia con grande professionalità nell’organizzazione di grandi serate, con professionisti di spessore. Mujic (che si legge music) è un associazione nata a Monterosi (Rm), in ricordo del grande jazzista Massimo Urbani, “immortale” della compagine italiana e internazionale, sepolto proprio nella cittadina.

Giovanni Bocci è un cantante trombettista riconosciuto per le sue intense interpretazioni di «classici» del cantautorato italiano ed ha collezionato una serie di riconoscimenti durante la sua pluriennale carriera partecipando a diversi concorsi (dal Festival di Saint Vincent al premio Mia Martini) ma anche come ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche (Match Music su Sky e la trasmissione su Radio 6 di Gianni Eslner e poi ancora Super3). Vince la puntata della trasmissione televisiva «La Botola» condotta da Fabrizio Frizi su RAI 1 nel 2009 e vince poi i concorsi di Roma e Paestum dedicati ai cantautori emergenti e nel 2010 il premio speciale «Città di Minturno». Nello stesso anno fa un corso di perfezionamento alla prestigiosa Scuola Musicale «CET» perfezionando le sue abilità di autore per canzoni. Nell’anno successivo fonda il gruppo «Le Nuvole Barocche» con il quale si esibisce in diversi contesti sia teatrali che tipicamente concertistici. Arriva alle semifinali del «CANTAGIRO» 2016 e nel 2018 vince il premio come miglior interprete nella manifestazione organizzata dalla Fondazione Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola. Nel 2019 riscrive le musiche della colonna sonora della commedia di Luigi Magni «La Santa sulla Scopa», opera poi che viene rappresentata in diversi teatri d’Italia, fino ad arrivare, nel 2024 ad ottenere, come riconoscimento il premio Luigi Magni e Lucia Mirisola in compagnia della sua band Le Nuvole Barocche.

Luca Menicucci, un virtuoso della chitarra classica ma che non disdegna anche la versione elettrica, è un affidabile compagno in grado di affrontare qualsiasi genere musicale, dal rock al folk, dal cantautorato al metal. E’ inoltre fonico specializzato con una pluriennale esperienza di post-produzione.