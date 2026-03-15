Riccioni (Forza Italia): "Preoccupa il futuro del centro anziani Appolloni di Bracciano" • Terzo Binario News

“Forza Italia esprime grande preoccupazione per i 250 anziani, dei 400 iscritti, frequentatori abituali del Centro Anziani Aurelio Appolloni e per le associazioni attualmente ospitati nei locali dell’ospedale vecchio.

Il 28 febbraio scorso, il presidente dell’ Associazione di Promozione Sociale Luce del Sole Vincenzo Puca gestore del Centro Anziani, ha ricevuto la comunicazione verbale dall’assessore ai servizi sociali del comune di Bracciano Massimo Guitarrini, che non ci sarebbe stata nessuna proroga dell’affidamento dei locali, in attesa del nuovo bando e che entro il 16 marzo dovranno liberare i locali dell’ospedale vecchio senza dare nessuna spiegazione.

Da altre fonti si è venuti a conoscenza che la struttura in questione appartiene alla asl che ora ne ha bisogno per trasferire il polo universitario di scienze infermieristiche e fisioterapia di Sapienza presente a Bracciano, attualmente sito in una località molto fuori mano, estremamente scomoda da raggiungere per gli studenti e oltretutto non di proprietà della Asl. Un progetto importante che porterà a Bracciano prestigio e sicuramente un indotto creato da decine/centinaia di studenti che vivranno di più il centro del paese. Nel 1997 ci fu uno scambio di locali regolato da una convenzione tra asl e comune di Bracciano, per cui il comune prese in consegna i locali del vecchio ospedale di proprietà della Asl che a sua volta prese in consegna il locali dell’ex mattatoio di proprietà del comune. La Asl ha già da mesi riconsegnato al comune i locali ristrutturati dell’ex mattatoio, ma questa struttura sarebbe però troppo lontana dal centro e quindi non adatta agli anziani, molti dei quali la dovrebbero raggiungere a piedi. La giunta Crocicchi ha trovato soltanto una soluzione temporanea consentendo un uso parziale dell’ Archivio Storico Comunale per alcune attività che andranno comunque organizzate compatibilmente con le attività istituzionali dell’Ente. Vista l’importanza del problema riteniamo molto importante lavorare tutti nella stessa direzione lasciando da parte le appartenenze politiche. Forza Italia propone attraverso una mozione di prendere in considerazione lo spostamento delle poche classi rimaste nell’asilo dei Pasqualetti presso la scuola elementare Tommaso Tittoni che dispone di molte aule libere e di dedicare l’intera struttura dei Pasqualetti ad un centro polivalente che, vista la sua posizione strategica, potrebbe accogliere il centro anziani Aurelio Appolloni, le associazioni che oggi sono ospitate nel centro anziani e sicuramente, in futuro, potrebbe accogliere anche altre associazioni del territorio.

Uno spostamento che non creerebbe alcun problema alle famiglie vista la vicinanza delle due strutture”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale di Bracciano, Roberta Riccioni.