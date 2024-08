Al Rifugio degli Elfi di Cerveteri la presentazione del libro "Luci nel tunnel della vita - Riflessioni per conoscere e gestire" di Andrea Di Battista • Terzo Binario News

Mercoledì 21 agosto alle 18:30 al Caffè Libreria

Attraverso il ragionamento e il racconto di esperienze vissute personalmente, l’autore dipana la matassa fornendo un filo conduttore che possa guidare il lettore a guardare con serenità la fine del tunnel della vita.

Un racconto semplice e di facile lettura il suo, che affronta una tematica generalmente “riserva” dei grandi filosofi o, in modo fideistico, delle Religioni, studiata in modo e con linguaggio talvolta volutamente ermetico e non a tutti accessibile.

L’autore, infatti, offre l’indicazione di una conoscenza acquisibile dalle esperienze personali di ciascuno semplicemente ponendo attenzione e riflettendo su accadimenti spesso non compresi o trascurati. Il risultato dei ragionamenti esposti e degli episodi citati si estrinseca in una visione illuminata del futuro di ciascuno, che intende infondere tranquillità e serenità nella prospettiva del dopo.

Perché c’è un dopo – è la conclusione dell’autore –, in cui in una dimensione ultra terrena e perciò infinita la vita di ciascuno di noi continua perché è sempre esistita.

Andrea di Battista nato a Jesi (AN) si è laureato con 110 e lode in economia e commercio in scienze statistiche e demografiche presso l’Università La Sapienza di Roma. Si è formato professionalmente nell’ambito dell’ufficio studio economici della Esso Italiana SPA quale Economista di Impresa. Successivamente ha consolidato la propria esperienza quale Dirigente nell’ambito delle Partecipazioni Statali e nella media industria privata.

Dal 1994 ha esercitato l’attività di dottore commercialista venendo a contatto con le realtà operative della piccola e media impresa italiana e, come curatore fallimentare, delle problematiche inerenti le crisi di impresa e i “mondi economici paralleli”. Particolare attenzione ha dedicato nei confronti della fiscalità e della giurisdizione tributaria assistendo imprese e famiglie nel contenzioso con gli Enti impositori e della Riscossione e sviluppando, da economista, una particolare veduta del ruolo degli stessi nell’ambito dello sviluppo economico generale del Paese. Dal 1994 al 2002 ha svolto attività politica e amministrativa maturando una diretta conoscenza dei problemi immanenti il mondo della politica. Partecipa attivamente alle attività del proprio Ordine Professionale di Roma quale membro della Commissione per il Processo Tributario.