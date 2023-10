Al Palasorbo di Ladispoli il secondo memorial Marina Di Giallorenzo • Terzo Binario News

Mercoledì 1 novembre al PalaSorbo di Ladispoli (via delle Primule) si terrà il 2°Memorial “Marina Di Giallorenzo” per squadre femminili under 13.

Partecipano il Basket Città di Ladispoli, Frecce Romane, Stella Azzurra, Gea Grosseto, Basket Roma, e Vis Aurelia che si affronteranno in torneo di 6 squadre con due gironi da 3, per schierarsi al fianco del Salotto Rosa in una iniziativa a scopo sociale.

Il “Salotto Rosa ” è un’associazione che si occupa del femminile, al fianco delle donne che si ammalano di cancro al seno e non solo.