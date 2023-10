Al via il piano antitraffico di Piazza Venezia a Roma: ecco la nuova viabilità • Terzo Binario News

Da oggi, per ridurre l’attesa ai semafori e cercare di contenere il traffico a piazza Venezia, sarà intensificata la presenza di agenti della Polizia Locale in tutta l’area. Lo annunciano il Campidoglio e Roma Mobilità. Inoltre viene soppressa la fermata del bus su via del Plebiscito mentre sarà ripristinata quella su via Cesare Battisti.

La chiusura parziale della piazza era stata attuata qualche giorno fa per lasciare spazio al cantiere della Metro C. Il lato rimasto aperto, con una carreggiata a doppio senso di marcia, è quello che costeggia il palazzo delle Generali.

Chi arriva da via Cesare Battisti può proseguire dritto verso via del Plebiscito (chi è autorizzato potrà anche percorrere via del Corso) oppure girare a sinistra verso l’Altare della Patria. Da qui, costeggiando il cantiere Metro C fino a piazza San Marco, si può procedere verso via del Teatro Marcello.

Gli automobilisti da qualche giorno hanno anche trovato due nuovi semafori: uno tra piazza Venezia e via Cesare Battisti, l’altro verso piazza San Marco. Da oggi è stata annunciata anche una modifica sui “cicli semaforici”, che dovrebbero passare da 4 a 3, sempre per migliorare la fluidità della circolazione delle auto. Un assetto che rimarrà tale per due anni, come ha annunciato il primo cittadino. Poi si passerà all’altro lato della piazza.

Intanto nella giornata di ieri sopralluogo di Anas, Comune, monsignor Fisichella e Commissario sul cantiere di piazza Pia.

Lì è stata installata una passerella provvisoria pedonale ma soprattutto sono state montate le pompe di sollevamento per le condutture che giacciono sul fondo stradale sul quale nascerà il sottopasso.

La situazione del traffico nell’area è leggermente migliorata, dall’avvio del cantiere. E in ogni caso “bisogna che i romani abbiano pazienza, la città diventerà più bella e accogliente”, come ha spiegato Fisichella.