Illegalità e degrado, blitz dei Carabinieri nei quartieri della Capitale • Terzo Binario News

ROMA- I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nei quartieri Prati, Monte Mario e Ponte Milvio, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata e 4 denunciate in stato di libertà.

In manette è finito un 45enne romana in ottemperanza all’ordine di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo espiare la pena di un anno di reclusione per atti persecutori.

Nelle ore serali, i Carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale lungo le vie principali, denunciando a piede libero 3 cittadini italiani – una 24enne, un 35enne e una 36enne – sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e un 16enne romano, controllato in viale di Tor di Quinto, trovato in possesso di un coltello.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 68 persone ed eseguito verifiche su 36 veicoli.

Sanzionati e segnalati al Prefetto tre giovani per possesso di modiche dosi di sostanze stupefacenti, poi segnalati alla Prefettura di Roma quali assuntori.