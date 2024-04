Al Museo del Saxofono dalla musica da film al rock progressive degli anni '70 • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 20 aprile alle ore 21:00 con The Cinema Show Quintet

Il Museo del Saxofono incontra la musica delle colonne sonore e del rock progressive in un evento che rende omaggio ad alcuni dei più grandi compositori per il grande schermo. Sabato 20 aprile, alle ore 21:00 è infatti di scena The Cinema Show Quintet con il live tratto dall’ultima produzione discografica, Fugue to Heaven, dal titolo Film Music and Rock Connection.

Il concerto del quartetto prevede un repertorio idealmente diviso in due parti e rispondente alla doppia anima della formazione; verranno infatti eseguite musiche di Ennio Morricone, Nino Rota, Armando Trovajoli e altri compositori di colonne sonore sia in Italia sia all’estero, nonché pezzi del rock degli anni Settanta che hanno segnato un’epoca, il costume e le tendenze di uno scorcio storico così ricco e complesso.

La formazione, composta da Luca Rizzo ai saxofoni, Paolo Bernardi a pianoforte e arrangiamenti, Flavia Ostini al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria, nasce alcuni anni fa da un’idea di Paolo Bernardi. Il gruppo ha iniziato esibendosi in un percorso di arrangiamento e riproposizione di musiche da film famose e suggestive, in una veste nuova e originale, pubblicando due CD con tale repertorio. Negli ultimi tempi, ha invece intrapreso una nuova via artistica, proponendo la musica rock e in particolare rock progressive degli anni Settanta, sempre basandosi sul desiderio di dare nuova linfa ai brani scelti, con arrangiamenti rispettosi del mood originale, ma con una veste decisamente rinnovata.

Consuetudine della band è anche quella di ospitare musicisti che – ognuno secondo le proprie peculiarità – possano arricchire il sound della formazione: al Museo del Saxofono arriverà dunque il tastierista e programmatore synth Fabio Bernardi che darà un tocco ancora più elettronico al progetto.

I biglietti del live musicale, che sarà preceduto come consuetudine da un’apericena opzionale, sono in vendita direttamente al Museo o sul sito Liveticket.it

Luca Rizzo – saxofoni

Paolo Bernardi – pianoforte, arrangiamenti

Flavia Ostini – contrabbasso

Riccardo Colasante – batteria

Guest: Fabio Bernardi – synth, live electronics

Museo del Saxofono

via dei Molini snc (angolo via Reggiani)

00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)

Ingresso:

Concerto: € 17,00

Apericena (opzionale): €15,00