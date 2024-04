Rissa in una discoteca romana, 52enne sbatte la testa e finisce in ospedale • Terzo Binario News

La colluttazione sabato sera in un locale di Roma Nord, tre denunciati dalla Polizia tra cui l’aggredito, ricoverato a Villa San Pietro

Scoppia una rissa in discoteca a Roma Nord, e un 52enne finisce all’ospedale in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale Villa San Pietro di via Cassia, dopo essere stato aggredito a pugni e aver sbattuto la testa su uno scalino nella caduta, l’uomo ferito nella colluttazione scoppiata per futili motivi in un locale di via di Grottarossa.

Gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo che hanno ricevuto la segnalazione sabato notte, intorno alle 2.45, hanno poi ricostruito la dinamica dell’accaduto – anche con l’aiuto delle videocamere di sorveglianza – individuando i partecipanti alla rissa, tre dei quali sono stati denunciati, tra cui l’aggredito, uno anche per lesioni. La vittima è stata trattenuta in ospedale per ulteriori controlli, in particolare per escludere lesioni al cervello. La rissa è avvenuta in un locale molto popolare nel fine settimana soprattutto tra gli over 40, dove il 52enne è stato subito soccorso da un amico che era con lui, mentre gli aggressori si sono inizialmente dileguati. Fonte news: RaiNews24

ATTENZIONE: IMMAGINE DI REPERTORIO PRESA DAL WEB. I FATTI DESCRITTI NELL’ARTICOLO NON SONO MINIMAMENTE RICONDUCIBILI ALL’IMMAGINE UTILIZZATA E TANTOMENO AL LOCALE