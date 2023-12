Al Galli c’è il Derby femminile tra Cerveteri e Ladispoli • Terzo Binario News

Sfida importante tra le due compagini che si giocano la “supremazia territoriale” e tre punti fondamentali per la classifica

In qualunque categoria si possa giocare, il Derby è sempre il Derby. E c’è attesa a Cerveteri per lo scontro con il Ladispoli di sabato 16 dicembre alle ore 18:00, gara valida per il Campionato di Eccellenza Femminile.

Tre punti sono importanti per entrambe le squadre: le etrusche, ne hanno bisogno per dare continuità ad un periodo di forma buono e per dare concretezza al sogno quarto posto che al loro primo anno di storia le condurrebbe ai Play-Off del proprio girone, le ragazze di Ladispoli per consolidare la propria posizione di alta classifica.

All’andata, quando si giocò all’Angelo Sale, la gara finì con un netto 5 a 0 per il Ladispoli, ma di tempo ne è passato da quel giorno. Infatti, sebbene la differenza, soprattutto in termini di esperienza tra le due compagini si faccia sentire e notare guardando la classifica, il Cerveteri Women allenato da Mister Jacopo Lenzi nel tempo si è cementificato, ha acquisito maturità e consapevolezza dei propri mezzi, facendo emergere anche alcune importanti individualità che sia in termini di gioco che di reti possono rappresentare un pericolo per qualsiasi difesa.

Quella di sabato alle ore 18:00 sarà partita vera al Campo Enrico Galli, un campo dove le Etrusche hanno sempre dimostrato in questa prima stagione di sentirsi a proprio agio, tirando sempre fuori prestazioni maiuscole.

Ma oltre alla gara e al punteggio, ovviamente importante, sarà una festa di sport. Perché quando due città vicine come Cerveteri e Ladispoli, possono sfidarsi in un derby, in una partita di calcio femminile, all’interno di una competizione riconosciuta come quella dell’Eccellenza, è un momento di festa e di speranza che anche il calcio femminile, proprio come quello maschile, possa avere uno spazio ed una rilevanza sempre maggiore.