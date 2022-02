Al circolo Pd di Campo dell'Oro raccolta beni di prima necessità da inviare in Ucraina - Terzo Binario News

Il Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia, rispondendo ad un appello del PD del Lazio, mette a disposizione la propria sede, in via Friuli a Campo dell’Oro per una raccolta pro Ucraina.

La sede è aperta a partire da domani 1° marzo 2022 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20 di tutti giorni feriali e dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni festivi per raccogliere generi di prima necessità da inviare al popolo ucraino. In particolare, si richiedono indumenti, scarpe, coperte e generi alimentari non deperibili.

Siamo certi che anche in questa occasione la nostra città, che ha memoria delle sofferenze che una guerra infligge agli innocenti, saprà dimostrare la propria generosità. Ciascuno faccia la propria parte.

L’appello locale viene Piero Alessi per la segreteria del Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia.