Al Castello di Santa Severa il 25 Aprile è con il Circo dei Sogni • Terzo Binario News

Il 25 aprile il Castello di Santa Severa si prepara a un viaggio straordinario attraverso un’esplosione di colori, adrenalina e dolcezza pronta a trasportare il pubblico in un autentico regno incantato, tutto con ingresso gratuito.

La promozione si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e promozione culturale del Castello di Santa Severa, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile il complesso monumentale a cittadini e visitatori.

Il Circo dei Sogni: gran Galà delle Meraviglie a cura di Sasselles show, dalle 11.00 alle 17.30 non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza immersiva in cui il confine tra palco e realtà svanisce. È un mondo dove arte, energia e meraviglia si fondono in un’unica dimensione e, dove, la fantasia non conosce limiti.

Fin dall’accoglienza, bizzarri personaggi su trampoli accompagnano gli ospiti in un’atmosfera sospesa nel tempo: un invito a riscoprire lo stupore e la magia dell’immaginazione. Tra truccabimbi, danze, giocoleria e giochi interattivi, grandi e piccini diventano protagonisti di un’unica, luminosa favola.

Lo spettacolo propone un susseguirsi di numeri di grande impatto con eleganti performance di acrobatica aerea, sorprendenti esibizioni di contorsionismo, ritmi travolgenti tra hula hoop e giocoleria, suggestive danze nella sfera di cristallo, incursioni magiche tra illusionismo e fantasia.

A completare l’esperienza, un’atmosfera festosa fatta di profumi e sapori irresistibili, con zucchero filato e pop corn caldi appena preparati.

Il cuore pulsante dell’evento è il coinvolgimento diretto del pubblico grazie a un’interazione continua fatta di giochi di gruppo, danza bambini, bolle di sapone, truccabimbi, giochi gonfiabili e spettacoli circensi.

Il Circo dei Sogni – Gran Galà delle Meraviglie rappresenta il format ideale per le famiglie: uno show di varietà di alto livello, capace di parlare a tutti, unendo il brivido della performance artistica alla gioia autentica dell’intrattenimento per bambini.

Programma

ore 11.00 – 17.30 – giochi gonfiabili

ore 11.00 – 17.30 – distribuzione zucchero filato e pop corn

ore 11.00 – 17.30 – postazione truccabimbi (con pause solo durante gli spettacoli circensi delle ore 12.00-14.30 e 16.30)

ore 11.00 – 12.00 – accoglienza ospiti ed inizio attività di intrattenimento (giochi di gruppo, danza bambini e laboratori)

ore 12.00 – 12.30 – prima replica di spettacolo circense (giocoleria, acrobatica, contorsionismo, equilibrismo)

ore 12.30 – 14.30 – attività di intrattenimento (giochi, balli a tema)

ore 14.30– 15.00 – seconda replica di spettacolo circense (giocoleria, acrobatica, contorsionismo, equilibrismo)

ore 15.00 – 16.30 –attività di intrattenimento (giochi di gruppo, danza bambini)

ore 16.30 – 17.00 – terza replica di spettacolo circense

ore 17.00 – 17.30 – gran finale