Al Castello di Santa Severa domani sera Kriminal Rock, viaggio tra gli artisti "maledetti" • Terzo Binario News

La criminologa Roberta Bruzzone in veste di cantante e narratrice. Ingresso gratuito

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, martedì 30 agosto alle 21, Kriminal Rock. Viaggio nel lato oscuro delle leggende del rock.

Un incontro-spettacolo a ingresso gratuito con protagonista Roberta Bruzzone, la più nota criminologa e profiler italiana, in veste di cantante e narratrice, che guiderà il pubblico del Castello di Santa Severa in un percorso ai confini della follia e della creatività distruttiva.

Kriminal Rock è infatti un viaggio nel lato oscuro del rock attraverso una serie di canzoni simbolo e rappresentative delle storie dei più controversi rocker della storia musicale contemporanea, dai misteriosi decessi del Club J27, gli artisti scomparsi a 27 anni che condividevano anche un J nel loro nome, come Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, fino alle circostanze mai chiarite della morte di Kurt Cobain e Jimi Hendrix. Un biglietto di sola andata verso l’Hotel California, la meta finale di chi ha vissuto una vita di eccessi e ne ha pagato il prezzo più alto.

Roberta Bruzzone è docente universitaria, criminologa investigativa e psicologa forense. Ha collaborato come consulente per i principali casi di cronaca nera italiana. Esperta in analisi comportamentale, analisi della scena del crimine, tecniche di interrogatorio e criminologia applicata.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Ingresso gratuito