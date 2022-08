Alla Marina di Civitavecchia tra "Arte moda e cultura" ha sfilato la bellezza • Terzo Binario News

Sofia Bonini, 17 anni, è Miss Elegance. Le altre fasce assegnate a Sara Zeno, Valentina Puccetti, Delia Valentina e Martina Massi al termine di una serata che ha visto sul palco danza e musica

di Cristiana Vallarino

Una serata all’insegna della bellezza e della grazia, quella delle ragazze che hanno sfilato, ma anche della bravura e della professionalità degli artisti che sabato hanno portato sul palco della Marina voce, musica e danza.

Anche questa edizione di “Arte moda e cultura”, curata da Gloria Salipante, è stata un successo, attirando a piazza della Vita tantissimi spettatori che hanno anche assistito all’elezione di Miss Elegance Civitavecchia 2022 e all’assegnazione di altre tre fasce, con un ex aequo.

Miss Elegance è la diciassettenne Sofia Bonini, civitavecchiese che vive a Tarquinia. Stessa età per Miss Fortino di San Pietro, Sara Zeno di Civitavecchia; Miss Portamento è Valentina Puccetti, 18 anni, civitavecchiese. Miss Bikini sono due ex aequo: Delia Valentina di Civitavecchia 16 anni e Martina Massi 18 anni di Tarquinia.

Sofia Bonini, nella foto grande le quattro miss con la Salipante

La manifestazione ha visto tantissimi protagonisti, sia sul palco che dietro le quinte, a cominciare da chi ha offerto gli splenditi abiti di Valore Spose o i gioielli di Creazione Matilde per passare a chi ha realizzato le acconciature ovvero Mary e Alessandra o il make up delle modelle Marzia Previtera e Stella Foti. E ancora chi ha ideato le coreografie: Planet Dance di Francesca Feoli, Obelix di Simonetta Travagliati, il Balletto di Civitavecchia di Caterina Lunati. E poi chi ha cantato, vari generi dalla lirica come Remina Baldolini o al rap di Lau Ra. E ancora si sono esibiti Kyithos, Klil Cannot, El Centurion, Ester Maria Grienti, Maria Grazia Mazzau e Arianna Lavacchielli. Infine Aleccred, dj David Morrison e lo staff che ha reso possibile l’evento.

La lista dei ringrazimenti di Gloria Salipante è davvero lunga, spiccano quelli a Valentina Varlese, modella storica della sua scuola di portamento, al direttore artistico Giulio Castello, ai presentatori Angelo Martini e Angelo Blasetti, al fotografo Majdi Ahed al videomaker Andrea Marchi. Vuole poi ringraziare la giuria, i giornalisti presenti e l’assessore Cinzia Napoli. Ma soprattutto la sua famiglia, a cominciare dal marito Giuseppe e poi suo padre Ivo, suo fratello Nicola e la cognata Cinzia ma anche e specialmente mamma Gabriella che le ha lasciato in eredità la manifestazione e che lei sente sempre vicina. Ma, in conclusione, il grazie più grande va a lei che da anni riesce a portare avanti un evento di tale portata, sempre gratuitamente per la sua città.