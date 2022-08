A Tolfa lunga festa per il patrono tra concerti, tombola, fuochi d'artificio e il Drappo dei Comuni • Terzo Binario News

Domenica si è chiusa con lo spettacolo pirotecnico, mercoledì sera processione per Sant’Egidio e innalzamento dei globi aerostatici. Poi al via gli appuntamenti legati alla corsa dei cavalli

di Cristiana Vallarino

Il weekend appena concluso ha visto il centro di Tolfa davvero affollato da tanti saliti in collina per godere dei festeggiamenti in onore del Patrono Sant’Egidio, a cura della Pro Loco.

Si era cominciato venerdì con il concerto di Annalisa Minetti, seguito dall’apprezzatissima esibizione dell’Equipe 84, il sabato per finire domenica con i Soreta e Kamorra.

Ma naturalmente quelli più attesi – e che hanno attirato tanti dal comprensorio – gli appuntamenti con la tombola in piazza e poi lo spettacolo pirotecnico.

I festeggiamenti vedono poi mercoledì 31 agosto, alle ore 20, con la solenne processione in onore del Patrono S. Egidio Abate e a seguire il tradizionale “Innalzamento dei globi aerostatici”.

Soreta e Kamorra a piazza Vittorio Veneto (Fotoservizio di GIULIA RUTLIGLIANO)

Ma il calendario dell’estate tolfetano ha ancora una importante “coda”, sempre per celebrare il Santo. Torna infatti in grande stile, dall’ 1 al 4 settembre, il “Drappo dei Comuni”: la Corsa dei Cavalli al fantino, organizzata dalla Pro Loco.

La gara, che si svolge lungo il Viale d’Italia trasformato in una pista in terra, ha da sempre avuto per Tolfa un’importanza particolare. Si tratta di un appuntamento atteso da tutti i tolfetani, ma anche da migliaia di turisti ed appassionati, per i quali è consuetudine trascorrere l’intera durata della corsa a guardare sfrecciare i cavalli che si sfidano fino all’ultimo metro, in una spettacolare prova di velocità, tra pronostici, urla di gioia e delusione per i proprietari dei cavalli che escono di scena con lo svolgersi delle batterie.

Da alcuni anni la corsa si è trasformata nel “Drappo dei Comuni”, che vede in pista i mezzosangue abbinati ad altrettanti Comuni del Comprensorio, abbinamento che si realizza per estrazione a sorte, durante la Cena di Gala, il primo settembre in collaborazione con la Pro Loco e grazie a tutti i ristoranti del paese.

Come ormai è tradizione, la gara sarà preceduta dalla serata dedicata all’elezione di Miss Drappo, suggestivo evento di moda, a cura della Fidapa e delle rappresentanti femminili dei rioni e del mondo del cavallo tolfetano.

Le miss, cone le fasce dei Comuni che partecipano al tredicesimo Drappo, sfileranno in una suggestiva scenografia nell’anfiteatro della villa comunale. Ad eleggere Miss Drappo 2022 sarà una giuria di rappresentanza.

Il 3 settembre è in programma la “Festa dello Sport” presso i Campi da Tennis dalle 10 alle 18.

Infine, domenica 4 settembre, dopo la Corsa degli anelli al mattino, dalle 16 tutti a bordo pista a seguire la breve e intensa sfida tra cavalli e cavalieri.