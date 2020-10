Al Baccelli di Civitavecchia le certificazioni di spagnolo - Terzo Binario News

L’ Istituto Stendhal Indirizzo Tecnico Economico Baccelli nonostante il clima di difficoltà ed emergenza non ha voluto mancare a questo appuntamento pluridecennale festeggiando, come da consuetudine, la consegna dei diplomi 2019 DELE ( diploma de Español lengua extranjera).

Questa certificazione, di cui è responsabile la prof.ssa Mallimaci si inserisce nell’offerta formativa linguistica della scuola, in quanto strategica a vari livelli sia culturali che lavorativi. L’Istituto Stendhal infatti offre ai suoi studenti la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche anche di lingua inglese e francese a costi davvero contenuti.

La chiusura delle scuole e la conversione in didattica a distanza non ha impedito che si completassero questi progetti che sono andati in porto con successo. Così al rientro si è voluta svolgere questa piccola cerimonia di consegna a sottolineare come la scuola comunque abbia continuato a fornire servizi di qualità e per recuperare, almeno in parte, quella quotidianità che tanto è mancata a studenti e docenti.