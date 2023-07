Aki, in canile da una vita: è un'adozione del cuore • Terzo Binario News

ADOZIONE DEL CUORE VECCHIETTO AMSTAFF IN CANILE DA UNA VITA



In diretta dal Rifugio :

Aky , un cane estremamente dolce e buono , taglia media ,amstaff, sano ,castrato ,

non sporca in box ,adottabile come figlio unico ,no gatti .



Questo povero cristo ha quasi 11 anni ,tutti passati da un proprietario all altro per poi farsi il giro dei canili privati di latina e Roma.

Ora al nostro rifugio .

INFO E ADOZIONE , mandare messaggio di presentazione al 3339521373- 3381658329 mail : canilisaronno@gmail.com