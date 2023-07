Lega Nazionale del Cane, campagna anti abbandono e nuovi appelli • Terzo Binario News

La Lega Nazionale del Cane invita a non abbandnare gli animali domestici soprattutto i cani, avviando la consueta campagna nazionale, ma nel contempo continua a diffondere casi di animali bisognosi di affetto e cure, in tutta Italia..

Ecco il caso di Pasqualino.

E ANCORA ADOZIONE SUPER DEL CUORE PER QUESTO NONNINO RIMASTO ORFANO

Il suo proprietario è morto e questo piccino di almeno 14 anni con demenza senile finisce in canile. Ad oggi nessun parente si è reso disponibile ad occuparsi di lui ed è venuto a prenderlo ma nelle sue condizioni non può rimanere in un box. Sicuramente ha anche altri problemi di salute, sento poco e non vede quasi nulla e si è in attesa delle risposte degli esami del sangue. Al momento viene tenuto nelle gabbietta di degenza, non avrà una lunga vita. È un maschietto di piccolissima taglia e ha solo bisogno di qualcuno che possa stargli vicino e accudirlo al meglio per quanto gli resterà da vivere. Si cerca per lui un’anima dal cuore d’oro che lo accolga in casa, la sua adozione è solo su Roma, no stalli con mamme a distanza ma solo vera adozione del cuore.

Matricola 1076/2023

Per Info e adozione: LNDC sez. Ostia (Roma) 2 392.7015986 contattare tramite whatsapp legadelcaneostia@gmail.com