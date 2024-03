Agresti sospeso, i genitori della Melone di Ladispoli con bimbi disabili sono con lui • Terzo Binario News

Repubblica Roma riporta una lettera di sostegno al preside

“Dopo la sospensione da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito, il preside dell’istituto comprensivo Melone di Ladispoli, Riccardo Agresti, che aveva allontanato l’alunno disabile di sei anni, incassa la solidarietà di famiglie e colleghi.

Che chiedono che riprenda servizio il prima possibile.

Con una lunga lettera, i genitori degli altri bambini disabili della scuola si sono schierati dalla parte del dirigente, che secondo loro “è stato sempre al fianco delle famiglie”.

Così Repubblica Roma che (QUI) ha seguito il caso del preside Agresti e del bimbo disabile sospeso da scuola.

Oggi le udienze dell’Ufficio regionale e qui Agresti potrà far valere le proprie ragioni. Come sempre accade in questi casi potrà essere assistito da un legale o da un rappresentante della sua organizzazione sindacale.