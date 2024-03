Opposizione in Regione, incontro a Ladispoli il 13 marzo alle 18 • Terzo Binario News

Presso il Centro Culturale Adelante in via Rimini 10

“Un ciclo di incontri territoriali per fare il punto di questo primo anno di opposizione alle destre in Regione.

Le battaglie, le proposte, i conflitti, ma anche la ricerca degli strumenti necessari per ricostruire nel nostro comprensorio un “controcampo progressista”.

Un luogo “ideale” dove far convergere un progetto “identitario” dove poter costruire sui temi, sulle necessità e non sulla somma delle alleanze perché vincere per battere i populismi, le destre, non vuol dire necessariamente governare bene.

È necessario terminare la stagione delle semplificazioni, dei programmi e dei comitati elettorali.

Il Collettivo Adelante ha investito con tenacia e determinazione sulla candidatura di Claudio Marotta, eletto in Consiglio Regionale, e i fatti ci stanno restituendo risposte positive considerando l’impegno e la disponibilità dello stesso nell’affrontare i problemi del nostro territorio, costruendo risposte efficaci.

Siamo parte integrante delle reti civiche che costituiscono il contenitore dell’alleanza Verdi-Sinistra, perché questa è indubbiamente l’area Politica dove poter esprimere un nuovo movimento ambientalista e di sinistra che diventa sempre più necessario in Europa, in Italia, nel nostro comprensorio e a Ladispoli, per contrastare quello che ormai sembra essere diventato il pensiero unico delle speculazioni edilizie, sanitarie, scolastiche e assistenziali, con la pluralità che ci contraddistingue e convergendo insieme nell’affrontare i molti problemi che accomunano Ladispoli agli altri Comuni limitrofi.

L’appuntamento è mercoledì 13 marzo alle ore 18:00 presso il Centro Culturale Adelante, via Rimini 10.

Interverranno: Claudio Marotta (consigliere regionale), Barbara Bonanni (consigliere comunale Fiumicino), Alessandro Putero (collettivo Adelante), Valentina Di Gennaro (A.V.S. Civitavecchia), Daniele Renda (Reti Civiche Santa Marinella), Fabio Paparella (Consigliere comunale Ladispoli – Ladispoli Attiva). Introduce Valerio Valentini (collettivo Adelante)”.

Collettivo Adelante, reti civiche A.V.S.