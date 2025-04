Subito "in azione" il nuovo etilometro in uso alla Municipale di Santa Marinella • Terzo Binario News

In data odierna la Polizia Locale di Santa Marinella è intervenuta per i rilievi di un sinistro stradale avvenuto sul territorio comunale. L’incidente, per fortuna, non ha causato feriti.

Particolarmente significativo è stato l’impiego, per la prima volta in un contesto operativo, del nuovo etilometro precursore recentemente fornito in dotazione al Comando. Lo strumento, frutto di un investimento nell’ammodernamento delle dotazioni di servizio, ha consentito di effettuare immediati accertamenti sul posto, rilevando una positività inferiore a 0,5 g/l.

Tuttavia, poiché la conducente responsabile del sinistro è risultata essere neopatentata, dopo l’accertamento con etilometro omologato, è stata comunque sanzionata ai sensi dell’art. 186-bis c.2, del Codice della Strada, che prevede tolleranza zero per questa categoria di conducenti.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di potenziamento delle attività di prevenzione e sicurezza stradale avviato dal Comando, grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale.

«Sono soddisfatta del lavoro dei nuovi agenti, che grazie ai nuovi strumenti che con questa Amministrazione stiamo mettendo a disposizione, stanno svolgendo un egregio lavoro», ha dichiarato la comandante del Corpo, Dott.ssa Keti Marinangeli.