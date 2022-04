Aggressione al personale del San Giovanni, intervento dei Carabinieri - Terzo Binario News

Gli uomini dell’Arma hanno anche evitato suicidio di una 44enne ubriaca a Tormarancia

Poco dopo le 23 di ieri, presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni,

un 62enne romano, non volendo attendere il proprio turno, ha aggredito il personale medico che, nelle circostanze, riportava lievi contusioni.

A seguito di richiesta al 112 sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che lo ha bloccato e denunciato per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Poco dopo le 23 di ieri, in via Giacomo Brogi una donna straniera di 44 anni si

trovava in piedi ed esposta sul parapetto dell’ultimo piano di un palazzo, minacciava di lanciarsi nel vuoto.

Un cittadino che l’ha vista ha chiamato al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che sono riusciti bloccarla e porla in sicurezza.

Sul posto è intervenuto anche personale sanitario del 118 che le riscontrava uno stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di sostanze alcoliche e provvedeva successivamente a trasportarla presso l’ospedale S. Eugenio per le cure del caso.