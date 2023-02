Aggressione a Bracciano: Pd Tolfa, Tolfacambia e Pd Allumiere condannano il gesto • Terzo Binario News

Mozione dem presentata nell’assise collinare

“Quella avvenuta a Bracciano è l’ennesima aggressione di stampo squadrista avvenuta negli ultimi giorni in Italia. Questa volta a danno di una ragazza intenta a rimuovere manifesti abusivi inneggianti il fascismo.

A Firenze, studenti antifascisti del liceo Michelangiolo sono stati aggrediti da sei militanti di Azione Giovani, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia (che non ha condannato il pestaggio).

A Ostia, tre simpatizzanti di Casapound hanno preso a pugni un esponente di Sinistra civica ecologista, il 77enne Mauro Castagno, durante la presentazione di un libro sulle foibe organizzata dall’Anpi.

Nel frattempo la Preside del liceo Da Vinci di Firenze scrive una lettera algi studenti dove racchiude ciò che il Governo non è riuscito a fare in diversi giorni: condannare senza se e senza una aggressione squadrista.

Ecco, con questa mozione chiediamo di accogliere l’appello del Sindaco Crocicchi, di Bracciano, a condannare senza paura questi attacchi di stampo neofascista.

Di esprimere vicinanza e solidarietà alle vittime e alle comunità,

Ma anche di impegnarsi a vigilare affinché, anche nel nostro paese, non si prendano sotto gamba alcuni segnali, come l’apposizione sui muri di simboli e scritte nazifasciste. Come più volte accaduto.

Questa mozione è inoltre un ulteriore invito a coltivare e diffondere la memoria storica e culturale.

Oggi più che mai.

Perché non vogliamo che i fatti di questi giorni siano considerati ragazzate o normalità.

Perché come ha scritto la Dirigente del liceo Di Firenze: “Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone.

È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici.

Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattutto con le idee e con la cultura.”

Si chiede inoltre di impegnare l’amministrazione a organizzare una iniziativa con le scuole, per gli studenti ma anche per i giovani adolescenti, per sensibilizzare, anche attraverso l’illustrazione delle conseguenze penali relativamente all’apologia del fascismo”.

I consiglieri comunali del PD e Tolfacambia, i consiglieri comunali del PD di Allumiere