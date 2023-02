Congresso Pd, a Ladispoli postazione di voto in piazza Marescotti • Terzo Binario News

“Come da tradizione anche questa tornata per l’elezione del Segretario/a nazionale del Partito Democratico si conclude con i gazebo aperti al pubblico.

Si conclude con un voto popolare per scegliere chi sarà la nuova guida dem.

Sono due i candidati che si sono aggiudicati il primo e il secondo posto (tra i quattro contendenti) dopo le consultazioni riservate ai tesserati dei Circoli, con questo risultato: Stefano Bonaccini 52,87%, Elly Schlein 34,88%.

Si vota domenica 26 febbraio dalle ore 8 alle 20; a Ladispoli il Circolo PD mette a disposizione della cittadinanza una postazione in Piazza Martini Marescotti, al civico 15 (lato Fedeli). Come si vota e chi ne ha diritto? Ecco le “istruzioni per l’uso”.

Maggiorenni che dovranno attestare la residenza a Ladispoli con un documento possibilmente accompagnato dalla tessera elettorale. Inoltre, se registrati entro le 12 del 24 febbraio sul sito “primarie Pd 2023”, potranno votare anche i minorenni tra i 16 e i 18 anni, gli stranieri residenti in Italia e chi intende votare fuori dal proprio Comune di residenza.

I gazebo del Partito Democratico sono un presidio di partecipazione e di democrazia, il Circolo PD Luciano Colibazzi di Ladispoli invita i concittadini a recarsi domenica 26 febbraio in Piazza Marescotti per rendersi protagonisti della rigenerazione di una forza politica che resta il punto fermo di riferimento del centrosinistra, alternativo alle destre”.

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”