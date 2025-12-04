Addio alla ciminiera di Torre Sud a Civitavecchia, arriva la comunità energetica rinnovabile per le PMI locali • Terzo Binario News

In un incontro presso la centrale di Torrevaldaliga Sud, sono

state presentate oggi le attività di Tirreno Power per l’evoluzione del sito industriale e la transizione energetica, con la partecipazione del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene.

Il primo intervento sarà fatto sulla ciminiera del gruppo 4 della Centrale di Torrevaldaliga Sud che verrà demolita nei prossimi 300 giorni. La struttura monocanna cilindrica, alta 120 metri e entrata in funzione nel 1970, rappresenta l’ultimo segmento di un passato produttivo che Tirreno Power ha trasformato radicalmente.

Le operazioni prevedono l’utilizzo di una piattaforma circolare mobile lungo l’intera altezza della struttura, una gru a torre e un escavatore robotizzato per le operazioni in sommità. La demolizione selettiva potrà consentire il recupero dei materiali: 2.500 tonnellate di calcestruzzo, 140 tonnellate di ferro, 800 tonnellate di materiale refrattario e 170 tonnellate di diatomite.

La riconfigurazione del sito ha già liberato 52.000 metri quadrati di superficie industriale. Le aree dell’ex parco combustibili e degli ex parcheggi ospitano ora due nuovi parchi fotovoltaici: il primo da 1,7 MW con 2.492 moduli, il secondo da 1 MW con 1.456 moduli.

L’impianto fotovoltaico da 1 MW è dedicato alla Cer, comunità energetica rinnovabile che coinvolge

imprese locali nella gestione condivisa dell’energia prodotta. Il modello replica l’esperienza già

operativa presso la Centrale di Vado Ligure. La nuova Cer di Civitavecchia offre la massima potenza

consentita per questo modello di produzione e consumo ed è dotata di pannelli con inseguitori solari

capaci di incrementare significativamente la capacità di produzione dell’impianto allineando il

pannello al miglior irraggiamento.

La trasformazione di Torrevaldaliga Sud rappresenta un caso concreto e simbolico di transizione

energetica che vede Civitavecchia protagonista. Imprese locali sono coinvolte nelle diverse fasi

operative.

Dice Enrico Erulo direttore corporate affairs di Tirreno Power: “La demolizione della ciminiera segna

fisicamente la fine di un’epoca industriale. L’avvio dei parchi fotovoltaici e la creazione di una

produzione energetica condivisa con le imprese del territorio definisce un nuovo modello di

produzione di energia. Un modello sostenibile, che porta vantaggi al tessuto economico locale, riduce

l’impatto ambientale e crea valore economico “.

Dice il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene:” Ho molto apprezzato la creazione della Cer, non

era affatto scontato. Tirreno Power ha voluto scegliere un percorso che porta ricadute positive su

questo territorio, anche in termini sociali e ambientali oltre ai benefici economici per le imprese che vi

partecipano. L’abbattimento del camino dei vecchi gruppi dismessi è anche questa una buona notizia.

Va proprio nella direzione di un cambiamento dello skyline della città che è uno di punti del nostro

programma come amministrazione comunale.

UNA STORIA DI TRASFORMAZIONE

Negli ultimi anni i siti produttivi di Tirreno Power hanno vissuta una profonda trasformazione.

Sugli impianti esistenti, la Società ha sviluppato un intenso piano di investimenti con l’obiettivo

di migliorare il livello di disponibilità e le performance complessive del parco produttivo,

puntando anche a una maggiore flessibilità operativa. Tra gli interventi più significativi rientrano

l’aggiornamento dei sistemi di controllo, l’introduzione di diagnostiche avanzate per la manutenzione

predittiva e un generale potenziamento delle infrastrutture tecnologiche.

Allo stesso tempo, infrastrutture e impianti non più in uso sono stati smantellati per recuperare

aree utili all’avvio di nuovi progetti, in un percorso che unisce efficienza, sicurezza e progressiva

apertura verso modelli energetici sempre più sostenibili. In quest’ottica, sono state liberate vaste

superfici interne ai siti pari a oltre 52.000 m².

UN NUOVO SKYLINE PER IL SITO

La ciminiera del gruppo 4 della Centrale di Torrevaldaliga

Sud (recentemente smantellato) ha rappresentato per

decenni uno degli elementi più imponenti del complesso

industriale.

Si tratta di una ciminiera monocanna cilindrica entrata in

esercizio nel 1970.

Dal punto di vista costruttivo, la ciminiera presenta:

• un’altezza complessiva di 120 metri;

• un diametro esterno alla base di circa 10 metri fino a

8,7 metri alla cima;

• uno spessore di 30 centimetri;

• una canna interna in refrattario di 7,30 metri alla base.

La demolizione della ciminiera richiederà un’organizzazione complessa e l’impiego di attrezzature

altamente specializzate. Le operazioni verranno condotte utilizzando una piattaforma circolare

lungo tutto lo sviluppo verticale dell’opera, una gru a torre, montacarichi e un escavatore robotizzato

operante direttamente in sommità. L’intervento, programmato con una durata prevista di 300

giorni, prevede l’impiego di oltre 13.000 ore lavorative.

Un elemento fondamentale del progetto è rappresentato dal recupero dei materiali grazie a

una demolizione selettiva che sarà gestita in un’ottica di sostenibilità e riutilizzo. Si prevede di

raccogliere circa 2.500 tonnellate di calcestruzzo, 140 tonnellate di ferro, oltre 800 tonnellate di

materiale refrattario e 170 tonnellate di diatomite. Tutte le attività verranno effettuate con gli

opportuni accorgimenti di mitigazione degli impatti.

L’intero intervento completa il ciclo di vita di una struttura storica della centrale impiegando

maestranze locali in tutte le fasi di demolizione e recupero.

I NUOVI PARCHI FOTOVOLTAICI DELLA CENTRALE

Nel sito, inoltre, è stato avviato un progetto per la realizzazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile.

Gli spazi un tempo occupati dall’ex parco combustibili e dagli ex parcheggi (per un totale di circa

33.000 m²), sono stati oggetto di una completa riconfigurazione funzionale che ha permesso di

evitare il consumo di nuovo suolo.

L’area è stata ripensata per ospitare due nuovi

impianti fotovoltaici: