Solidarietà, a Civitavecchia torna il "Magico Mondo di Natale" • Terzo Binario News

Fino al 6 dicembre alla Chiesa di San Giovanni mostra e molto altro

Il Magico Mondo del Natale viene riproposto per la quarta volta quest’anno nella

storica Chiesa di San Giovanni da ieri fno al 6 dicembre con una mostra a favore

della comunità di Sant’Egidio. L’evento oltre ad offerte artistiche prevede

performance musicali, interventi poetici a tema e un sottofondo di caratteristici

suoni delle pastorelle.. L’organizzazione è de “Gli Amici del Fondo Ranalli”.

Per i genitori e i nonni per un momento di aggregazione e di gioia in un periodo

turbato da guerre, ma soprattutto in occasione dell’800°dalla morte di San Francesco

un momento di riflessione e sinergia con i più poveri nel corpo e nello spirito e la

condivisione di beni in un diffuso spirito di Carità. Per i bambini delle scuole

elementari nei giorni giovedì e venerdì ci saranno tutorial per l’esecuzione di piccoli

manufatti a carattere natalizio

Il progetto si articola in tre pomeriggi dalle3alle 20 e si aprirà con una mostra di piccoli

tesori creati dalle mani delle signore operose del Gruppo Donne Arte e non solo, per

dare seguito alla visita dei bambini civitavecchiesi che porteranno le loro letterine. IL

secondo giorno interverranno i poeti del Natale che faranno rivivere le tradizioni in

versi dialettali, testimonianze di momenti passati pieni di suggestione.

Il terzo giorno si esibiranno Le Voci, accompagnate da Riccardo Pasquarella, riflessioni

sul tema.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito ed aperto a tutti.