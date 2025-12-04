A Civitavecchia i pompieri festeggiano Santa Barbara • Terzo Binario News

Oggi 4 dicembre si festeggia Santa Barbara, protettrice dei Vigili del fuoco. Giornata di festa alla caserma Fortunato Bonifazi di Civitavecchia. Numerose le iniziative svolte dai Vvf cittadini. Gli uomini della Bonifazi hanno ospitato due scolaresche, delle scuole primarie, che hanno contribuito a portare gioia in questa giornata speciale.

I Vvf hanno mostrato loro i Camion e le attrezzature che li corredano, spiegando il lavoro e le tipologie di interventi che sono soliti svolgere. In seguito grazie alla partecipazione di Don Cono Ferringa, si è celebrata, come da tradizione, la solenne benedizione di Santa Barbara per i Vigili del fuoco e le loro famiglie.

Fondamentale è stata la numerosa partecipazione del personale in pensione, simbolo di attaccamento e amicizia che va oltre l’orario lavorativo. Insomma una giornata all’insegna dei festeggiamenti da parte della Famiglia dei Vigili del fuoco.