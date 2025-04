Addio ad Adriana Casali, cuoca storica del Dlf di Ladispoli • Terzo Binario News

Il giorno 11 aprile 2025,nella città di Ladispoli è venuta a mancare una persona molto cara, la signora Adriana Casali, proprietaria del noto ristorante del Dopolavoro Ferroviario.

Il noto ristorante Dlf è rinominato in tutta la città di Ladispoli per la sua cucina, dove la Signora Adriana era la Cuoca numero 1 fornendo le sue prelibatezze a tutte le forze dell’ordine e associazioni di volontariato oltre a concittadini e turisti.

Era una super Signora con la S maiuscola, perché sapeva tutti i gusti e tutte le prelibatezze di tutte le persone che si sedevano al suo ristorante, con abitudine e con frequenza.

Una cosa molto importante a cui la signora Adriana teneva molto e non gli sfuggiva neanche una partita era per la sua mitica squadra del cuore, perché Lei era una grande tifosa della Lazio.

Una nota molto importante e molto significativa che la signora Adriana e tutto il suo staff ci teneva e ci tiene molto è la loro clientela, fornendo tutto il loro affetto e la loro empatia, da quando si entra nel locale a quando si va via dal locale, facendoti sentire come se si fosse a casa.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto alla nostra concittadina e grande amica Adriana, i funerali si celebreranno Lunedì 14 Aprile 2025, alle ore 10:00, presso la parrocchia Santa Marina del Rosario di in Via Duca Degli Abruzzi”.