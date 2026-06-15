Carabinieri all'Aurelio, tre arresti e scoperta droga in un locale • Terzo Binario News

Un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa è stato eseguito, dai Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro. Le attività si sono svolte seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il dispositivo ad “alto impatto”, che ha visto l’impiego congiunto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Roma, si è concentrato principalmente nel quartiere Aurelio.

Il bilancio dell’operazione registra tre persone arrestate, una denunciata persona denunciata alla Procura della Repubblica, 140 persone identificate e 65 veicoli controllati.

Nel corso delle attività, l’attenzione dei militari si è focalizzata sulle verifiche agli esercizi commerciali della zona. Durante l’ispezione all’interno di un locale presente in circonvallazione Cornelia, il fiuto del cane Carabiniere “Ax” del Nucleo Cinofili ha indirizzato i militari verso un 51enne romano. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 15 g di marijuana ed è stato di conseguenza denunciato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre sul fronte degli esercizi pubblici, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro e gli specialisti del NAS hanno sanzionato il titolare di un ristorante di via Urbano II. L’ispezione ha fatto emergere la mancata attuazione delle procedure del piano di autocontrollo HACCP, oltre a diverse non conformità strutturali. Al legale rappresentante dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa del valore di 2.500 euro, con la contestuale imposizione di specifiche prescrizioni per il ripristino dei requisiti di idoneità.

L’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e la ricerca di soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari ha portato all’arresto di tre persone. Sulla linea A della metropolitana, nei pressi della fermata Vittorio Emanuele, i Carabinieri hanno bloccato e arrestato un cittadino senegalese di 44 anni sorpreso in flagranza subito dopo essersi impossessato con destrezza dello smartphone di una giovane turista tedesca; Successivamente, i militari hanno rintracciato e arrestato una cittadina nigeriana di 59 anni, colpita da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello per reati legati allo spaccio di stupefacenti commessi nel 2019.

Infine, è stata arrestata una 54enne italiana, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Roma, dovendo espiare una pena detentiva per una rapina aggravata in concorso commessa nel 2021.

Le due donne colpite dai provvedimenti definitivi dell’Autorità Giudiziaria sono state accompagnate presso il carcere di Roma Rebibbia.

Nell’ambito dei controlli stradali correlati, sono state elevate sanzioni al Codice della Strada per un valore complessivo di 346 euro.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.