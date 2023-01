Addio a Fabrizio Traini, lo chef de Lo Stuzzichino di Civitavecchia • Terzo Binario News

Martedì alle 15 i funerali in Cattedrale

Scomparso lo chef del ristorante Lo Stuzzichino Fabrizio Traini.

Aveva 63 anni e si stava curando da una malattia.

Conosciutissimo in città per l’attività di ristorazione e per le capacità culinarie, Traini era un professionista stimato.

Tradizione civitavecchiese e attenzione al sociale: queste le doti che gli vengono riconosciute.

Tanti infatti sono i messaggi di cordoglio che stanno apparendo sui social.

I funerali sono fissati per martedì alle 15 in Cattedrale.