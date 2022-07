Ad Aranova una grande festa estiva con lo schiuma party e il laser show • Terzo Binario News

Ad organizzarlo l’Associazione Crescere Insieme

Tutto pronto ad Aranova per lo “Schiuma party” più grande d’Italia!

Ad organizzarlo, “Crescere Insieme”, che dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, venerdì 22 luglio invita famiglie, ragazzi e bambini ad un grande evento per festeggiare insieme l’estate. L’appuntamento è in Via Michele Rosi n.203, nell’ampio parcheggio del Centro Commerciale “La Tartaruga”.

Ospite, il Dj MegaWatt, pronto a far ballare con la sua musica e il suo laser-show il pubblico. La serata si divide in due fasi: alle ore 18:00 il mini schiumaparty, pensato per i più piccoli. Dalle ore 19:00 apertura degli stand gastronomici.

Dalle ore 21:00 musica caraibica e poi il grande Show di DJ Megawatt. L’Associazione Crescere Insieme invita tutti i cittadini, villeggianti e residenti a partecipare!