Oggi si insedia il Consiglio comunale di Cerveteri, dubbi e certezze • Terzo Binario News

Al voto l’elezione del Presidente del Consiglio comunale

È convocato per oggi, mercoledì 13 luglio alle ore 18:30 il primo Consiglio comunale di Cerveteri dell’Amministrazione comunale guidata da Elena Gubetti, primo Sindaco Donna nella storia della città. Un Consiglio che giunge dopo quasi tre mesi di campagna elettorale serrata, che hanno visto la Gubetti prevalere, come unica forza di centrosinistra, contro Anna Lisa Belardinelli, ex Fratelli d’Italia detronizzata del simbolo prima del voto, e Gianni Moscherini, il candidato sindaco calato dall’alto e imposto da Roma dai partiti di centrodestra uniti.

Il Consiglio dunque si riunisce, in prima seduta, con il canonico ordine del giorno di ogni prima volta: la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco, l’elezione del Presidente del Consiglio comunale e del Vicepresidente del Consiglio.

Eletti per la maggioranza, 15 consiglieri comunali più il Sindaco. A farla da padrone, Governo Civico (lista più votata in assoluto alle elezioni), con 6 consiglieri comunali. Si tratta di Federica Battafarano, Matteo Luchetti, Alessio Pascucci, Maria Antonietta Pilu, Federico Salamone e Claudio Nucci. Prima tra i non eletti, Adele Prosperi, pronta a subentrare in Aula.

Segue il Partito Democratico di Cerveteri, tornato dopo due elezioni di flop completi, ad esprimere una forte rappresentanza in Consiglio comunale. Sono risultati eletti, Carmelo Travaglia, Riccardo Ferri, Linda Ferretti, Giuseppe Zito, Alessandro Gnazi e Arianna Mensurati.

Un seggio ciascuno invece per Cerveteri Domani, con Luigi Geronzi, Anno Zero/Verdi Europei con Laura Mundula e Noi per Cerveteri con Angelo Galli.

Per l’opposizione, Gianni Moscherini, Lamberto Ramazzotti, Salvatore Orsomando, Luigino Bucchi e Emanuele Vecchiotti. Eletta in Consiglio anche l’altra candidata Sindaco Anna Lisa Belardinelli. Insieme a lei, Luca Piergentili, Vilma Pavin e Gianluca Paolacci.

In Consiglio, le Donne elette sono 6. Presiederà la prima seduta in qualità di Consigliera anziana (ovvero la più votata della lista più votata), Federica Battafarano, uscita dalle urne con 474 preferenze.

Tanti volti nuovi, ma anche volti storici come Ramazzotti, Orsomando, Travaglia, Piergentili, Ferri e l’ex Sindaco Pascucci, che ancora non ha sciolto il nodo su quale sarà il suo futuro, se rimanere a Cerveteri o a Ladispoli. Sicuramente, in fase di apertura di Consiglio sarà uno dei temi maggiormente discussi in Aula.

In molti vociferano che Pascucci possa mirare alla Presidenza del Consiglio comunale, anche se ovviamente sarà solamente il Consiglio odierno a rivelarlo o quantomeno a svelare le prime mosse di maggioranza e opposizione.

Dubbi anche sulla tenuta del centrodestra in Consiglio comunale: riusciranno la Belardinelli e Moscherini ad andare d’accordo e a condurre un’opposizione congiunta nonostante le diaspore del primo turno della campagna elettorale e la rissa tra i vari schieramenti nella notte dei ballottaggi?

La certezza però, ad oggi, è una sola: nonostante i leoni da tastiera, nonostante le bagarre social, la maggioranza è rimasta granitica, solida e forte, riuscendo per la terza elezione consecutiva a riaffermarsi sul centrodestra, che dopo questa ultima tornata è ulteriormente imploso su se stesso.

Un’implosione che probabilmente, sarà impossibile risanare nel breve periodo…