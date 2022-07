Occhio alle truffe, Bambino Gesù: “Non abbiamo autorizzato nessuna raccolta fondi sulle spiagge” • Terzo Binario News

La precisazione della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Soggetti che si spacciano per clown da noi incaricati vi stanno truffando”

“Ci segnalano la presenza sulle spiagge di soggetti che si spacciano per clown che lavorano nel nostro Ospedale e chiedono offerte in denaro. Si tratta di un’iniziativa ingannevole, MAI autorizzata dall’Ospedale, per la quale stiamo provvedendo ad allertare le autorità competenti. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù non promuove raccolte di fondi porta a porta, al telefono, per strada o in spiaggia. Le uniche raccolte autorizzate sono quelle promosse direttamente dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus”.

A dichiararlo in una nota è la Fondazione Bambino Gesù Onlus.

“Gli strumenti di raccolta fondi a favore dell’Ospedale (bonifico bancario, bollettino postale, carta di credito, PayPal) sono tutti tracciabili e verificabili sul sito www.fondazionebambinogesu.it o scaricando l’App della Fondazione Bambino Gesù per smartphone o tablet – prosegue il comunicato stampa – per sostenere l’Ospedale, per informazioni o dubbi sulle richieste di donazione, rivolgetevi alla Fondazione Bambino Gesù Onlus chiamando il numero 06 6859 2946 oppure inviando una email a info.fond@fondbg.it. La donazione è un gesto d’amore che deve essere fatto in sicurezza”.