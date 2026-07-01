Tolfa, il Rione Sughera invita alla Sagra del Tartufo venerdì e sabato • Terzo Binario News

I due appuntamenti col buon cibo, musica e divertimento in piazza Vittorio Veneto dalle 20

Tolfa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Sagra del Tartufo, in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio nella suggestiva Piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante del borgo.

Organizzata dal Rione Sughera, con il supporto della Pro Loco di Tolfa e il patrocinio del Comune, la manifestazione si conferma come un’occasione imperdibile per celebrare i sapori autentici del territorio e vivere due serate all’insegna della convivialità e della tradizione.

Protagonista assoluto sarà il tartufo, eccellenza gastronomica che caratterizza le colline tolfetane. A partire dalle ore 20, gli stand gastronomici proporranno un ricco menù pensato per esaltare questo prodotto pregiato: dalle bruschette e affettati come antipasto, ai primi piatti al tartufo, fino ai secondi come l’arista o le uova accompagnate dal prezioso ingrediente, senza dimenticare i dolci tipici.

Accanto alla proposta culinaria, la Sagra offrirà un programma di intrattenimento capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età. La serata di venerdì 3 luglio sarà animata dalla musica live di “Rock e i suoi Fratelli”, mentre sabato 4 luglio spazio al Trio d’Autore, seguito da DJ set e schiuma party, per un finale all’insegna del divertimento.

L’evento rappresenta non solo un’occasione per gustare piatti della tradizione locale, ma anche un momento di valorizzazione del territorio e delle sue identità culturali. Le piazze e i vicoli di Tolfa si trasformeranno, ancora una volta, in un luogo di incontro e socialità, dove residenti e visitatori potranno condividere esperienze, sapori e musica sotto il cielo estivo.

La Sagra del Tartufo si conferma così come uno degli appuntamenti simbolo dell’estate tolfetana, capace di unire enogastronomia, cultura e intrattenimento in un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Per partecipare alla Sagra del Tartufo è consigliata la prenotazione.

Per riservare il proprio posto è possibile contattare i seguenti numeri: