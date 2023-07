Ad Allumiere arrivano i forum comunali • Terzo Binario News

Da un’idea dell’assessore Simone Ceccarelli, arrivano ad Allumiere i forum comunali, uno “strumento di democrazia diretta” al servizio della cittadinanza.

Tale progetto, come ha spiegato lo stesso Ceccarelli – che, oltre ad essere assessore al Personale, ha anche una delega alla Programmazione strategica e alla Progettazione Sociale – “è il frutto di una idea che è nata diverso tempo fa e che ora finalmente vede la luce” con l’approvazione del Consiglio Comunale.

Da oggi, in collina, chiunque vorrà partecipare attivamente alla vita civile e apportare il proprio contributo in merito ai grandi temi di interesse locale (e non), dalla viabilità all’ambiente, passando per la scuola, le politiche giovanili e la salute pubblica, non dovrà fare altro che iscriversi al forum di interesse. Qualsiasi cosa riguardi la collettività potrà essere argomento di confronto.

La procedura è semplice: per fondare un forum, basterà farne richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune che, tramite l’assessore Ceccarelli, provvederà ad indire una prima riunione, durante la quale verrà eletto un presidente, come previsto da un apposito regolamento.

“I forum comunali – evidenzia Ceccarelli – sono un atto che conferisce sovranità alla politica. In controtendenza rispetto ad un sistema che, in linea di massima, punta a ridurre i corpi intermedi in nome dell’efficienza e della semplificazione, noi invece vogliamo creare uno spazio ad hoc, che renda i cittadini protagonisti attivi della vita amministrativa. L’idea è stata mia, ma il progetto finale è il frutto di un lungo e complesso lavoro di squadra, che alla fine ripaga sempre. Ringrazio pertanto il sindaco Luigi Landi e quanti hanno collaborato in itinere e ringrazio anche chi, tra i banchi dell’opposizione, ha dato un voto favorevole alla mia proposta. Invito tutti i cittadini a farsi avanti, per non perdere una buona occasione di reale confronto e di potenziamento delle buone pratiche amministrative”.