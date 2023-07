Con "La Memoria Ritrovata" un viaggio alla scoperta delle sette Chiese di Civitavecchia • Terzo Binario News

“La Memoria Ritrovata-Viaggio alla scoperta della Storia di Civitavecchia” torna con un percorso per conoscenza la Bellezza dell’Arte che dona forma e sostanza alla Fede, strumento attraverso il quale crediamo in Dio e riusciamo a superare la paura della morte.

“Le Sette Chiese di Civitavecchia. L’arte nella Casa del Signore” sarà un viaggio per scoprire la Storia e le opere d’Arte dentro le sette Chiese del Centro Cittadino della nostra Città, dalla più antica alla più antica che non c’è più, passando cronologicamente per le più moderne, dall’interno all’esterno della Città:

Chiesa di Santa Maria delle Grazie e della Stella

Chiesa di San Giovanni

Chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte

Chiesa Cattedrale di San Francesco

Chiesa di Sant’Antonio, Santuario della Santissima Concezione

Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi

Spazio vuoto della Chiesa Matrice e Templare di Santa Maria

Perché proprio il numero sette sovrapposto perfettamente a questo percorso?

Venite a scoprirlo, insieme alla Bellezza della Storia e dell’arte ogni domenica dalle 21.00 alle 22.30, dal 30 Luglio 2023 al 10 Settembre 2023.

Intanto vi posso dire che il numero 7 delle Chiese e il titolo del programma è stato un bellissimo suggerimento e una straordinaria intuizione della nostra poliedrica artista Maria Letizia Beneduce. Come poteva non essere così da una musicista che si nutre di sette note?

Grazie al Vescovo Gianrico Ruzza e alla responsabile dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici Rachele Giannini, a Don Cono Firringa, a Don Fabio Casilli, Don Giuseppe Demeterca, ai Priori Remo Barletta e Giacomo Catenacci e a Massimo Magnano e all’anima del domenicano padre Raimondo Diaccini per aver creduto in questo bellissimo progetto.

Ingresso libero e gratuito alle ore 21.00