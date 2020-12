Acqua marrone dai rubinetti di via Capri a Ladispoli - Terzo Binario News

Un lettore: “Chiamata Flavia, non ha risposto nessuno”

Segnalazione di un disservizio a Ladispoli, in via Capri nello specifico, dai cui rubinetti esce acqua sporca.

“A Ladispoli nel nostro condominio in via Capri esce acqua e terra dal lavandino, dalla doccia e da tutti i rubinetti.

Ho cercato di contattare la Flavia servizi per mezz’ora al numero di emergenza attivi 24 ore su 24 indicato in bolletta, ma non risponde nessuno. È scandaloso! Ho chiamato anche la polizia locale e dopo diversi tentativi si sono degnati di rispondere dicendomi che non possono fare nulla per contattare la Flavia servizi perché non hanno il numero. È vergognoso!

Ma in che cittadina viviamo?”

AGGIORNAMENTO – Lo stesso lettore fa sapere che ha avuto un contatto con il sindaco Grando (“da cui ho ricevuto l’informazione richiesta” ci scrive) e che il problema è stato risolto. Problema causato da uno scavo vicino.

