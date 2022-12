Acqua a Ladispoli, "chissà quando interverrà il sindaco Grando in prima persona" • Terzo Binario News

“Il servizio idrico a Ladispoli se continuerà l’inerzia apparente delle Istituzioni Locali diventerà il problema numero 1 altro che buche, spazzatura o edilizia selvaggia!!!

A meno di due mesi dall’insediamento di Acea al comando delle operazioni che portano l’acqua dentro le nostre case abbiamo passato il primo fine settimana senza acqua ed informazioni.

“Da questa mattina stiamo ripetutamente sollecitando Acea affinché il guasto alla rete idrica, che sta causando mancanza di acqua nella zona dei Monteroni, venga riparato.

Ma finora, nonostante le richieste di intervento anche da parte di moltissimi cittadini al numero di emergenza, non abbiamo avuto alcuna certezza sull’inizio della riparazione”.

“Fate scorte idriche”. Le parole sono del consigliere delegato alla risorse idriche, Filippo Moretti

Così domenica 4 dicembre scrivevano Baraondanews e Terzobinario.

Eppure non era agosto di tanti anni fa quando qualche problema lo avevamo ma domenica 4 dicembre e seguenti perché nel momento che scrivo, lunedì, ancora non si sa.

Caro Sindaco non Le sembra il caso che debba intervenire lei in prima persona? L’ottimo Moretti, seppur Suo delegato, con quelle dichiarazioni ha formalizzato la sua inutilità o meglio l’inutilità della figura del delegato in uno scenario disastroso come questo. Anzi mi stupisce che ancora non abbia rassegnato le dimissioni non per incapacità (è sicuramente persona capace) ma per inutilità. Non ci vuole un aruspice per capire che con un mostro come Acea Ato 2 serva il diretto, costante ed instancabile duro lavoro di “qualcuno che conta”. Purtroppo in Italia è ormai così: non sono la bontà dei ragionamenti o delle idee ad andare avanti ma il potere di chi le dice, ergo un delegato del Sindaco di Ladispoli può chiedere giustamente i motivi di un disservizio e sapere previsioni dei tempi di ripristino ma purtroppo per un colosso come Acea non conta nulla quindi “perché rispondergli?”. È brutto pensare questo figurarsi dirlo come ho fatto io poc’anzi (soprattutto perché Filippo Moretti è uomo apprezzato anche dagli avversari politici per le sue capacità) ma la realtà è questa ed alla realtà Lei credo non possa, anzi non debba sottrarsi. Ritiri la delega sull’acqua e se ne occupi come una forte e vera criticità. Senza acqua non si fa nulla”.

Antonio Mazzitelli