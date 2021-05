Accoltellato a San Lorenzo, “tragedia annunciata” - Terzo Binario News

“Nell’augurarmi che le condizioni del giovane accoltellato ieri notte a largo Passamonti migliorino presto, denuncio con grande amarezza che tutto ciò è accaduto nonostante le ripetute denunce formali di ciò che ogni sera avviene da mesi al Parco delle Stelle”. Così Rino Fabiano, assessore al Verde nel Municipio II.

“L’area verde è in gestione manutentiva del verde orizzontale al Municipio. Insieme ai ragazzi del basket che frequentano il playground abbiamo recuperato questo spazio ad un uso pubblico sano e gradevole . Con la riapertura delle somministrazioni e soprattutto con l’allentamento dei controlli sul coprifuoco in città, ogni notte dalle 23 alle 4, migliaia di giovani e non, alcolizzati, violenti e molesti si sono impossessati dell’area distruggendo di fatto tutto il lavoro svolto dal municipio e dai ragazzi del basket in questi ultimi due anni”.

“ A tutto ciò si aggiunga che l’Ama per una incomprensibile ragione contrattuale con il Comune di Roma non entra nell’area per pulirla e non sente ragioni rispetto alle continue richieste personali e del Municipio. Inoltre, il Dipartimento Tutela ambientale che al momento della consegna dell’area al municipio si era impegnato a perimetrare per bene l’area per poi affidare l’apertura e la chiusura ai suoi addetti, non ha fatto nulla di tutto ciò negando formalmente più volte di inserire la chiusura del parco tra i suoi compiti . Un vergognoso concerto di scaricabarile sulla gestione di uno spazio pubblico . Come al solito mi metto a testa bassa a ricostruire” .

“Oggi ho chiesto la chiusura completa del parco fino a che non verranno chiariti i suoi aspetti gestionali . Nel frattempo come municipio forniremo i cancelli mancanti e ci apprestiamo a mettere una fontanella . Chiara volontà che per noi questo spazio andrà riaperto solo a condizione che si chiuda la notte e venga custodito per permettere alle persone del nostro quartiere di usufruirne . Largo Passamonti non deve essere la discarica della movida molesta ma è un parco pubblico per fare sport e stare insieme dall’alba al tramonto”.