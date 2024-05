Abusivi a Porta Portese, sequestro di materiale effettuato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Nell’ambito della vigilanza che, ogni domenica, vede impegnate le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale nell’area dello storico mercato di Porta Portese, gli agenti del XII Gruppo Monteverde, nella mattinata di domenica, sono intervenuti in prossimità dei banchi regolari, dopo aver intercettato alcuni venditori abusivi, intenti ad ad esporre a terra scarpe, vestiario e borse, il tutto con marchi contraffatti di note aziende della moda e pronti per la vendita illegale: oltre 200 gli articoli per i quali è scattato il sequestro penale.

Nel corso delle verifiche nella zona, le pattuglie hanno proceduto ad ulteriori sequestri di circa 500 prodotti, perlopiù oggettistica varia e ciarpame, che sono stati affidati all’Ama per il successivo smaltimento.